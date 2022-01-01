В Ізюмі виявили 13 мішків секретних документів російських окупантів. ФОТО

В Ізюмі виявили 13 мішків секретних документів російських окупантів. ФОТО
Українські правоохоронці зібрали у деокупованому Ізюмі на Харківщині 13 мішків секретних документів збройних сил Російської Федерації, які окупанти кинули під час втечі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у Харківській області.

"Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ та підприємців", – зазначили в Нацполіції.

Військову документацію російських окупантів знайшили в підвальному приміщенні одного з місцевих навчальних закладів. Там квартирувалися російські загарбники.
В Ізюмі виявили 13 мішків секретних документів російських окупантів. ФОТО
В Ізюмі виявили 13 мішків секретних документів російських окупантів. ФОТО

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Теги: секретні документи, окупанти, втеча, Ізюм
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