В Ізюмі виявили 13 мішків секретних документів російських окупантів. ФОТО





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"Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ та підприємців", – зазначили в Нацполіції.



Військову документацію російських окупантів знайшили в підвальному приміщенні одного з місцевих навчальних закладів. Там квартирувалися російські загарбники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські правоохоронці зібрали у деокупованому Ізюмі на Харківщині 13 мішків секретних документів збройних сил Російської Федерації, які окупанти кинули під час втечі.Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у Харківській області."Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ та підприємців", – зазначили в Нацполіції.Військову документацію російських окупантів знайшили в підвальному приміщенні одного з місцевих навчальних закладів. Там квартирувалися російські загарбники.

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