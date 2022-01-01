На Донбасі від рук російських окупантів загинув волинянин Олег Парфенюк

Олег Володимирович Парфенюк.



Про це



Олег народився у 1981 році та проживав у Рожищі. Захищати рідну країну від російського окупанта пішов 20 квітня 2022 року.



Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут на Донеччині 21 жовтня 2022 року.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 до 27 жовтня включно.



Протягом дня у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя! Вічна і світла пам'ять!



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