Один із найвідоміших лікарів-анестезіологів України приїде до Луцька

Івана Черненка «Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога», яка вийшла у видавництві «Віхола».



Захід організовує команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».



Іван Черненко працює анестезіологом у Роздільнянській центральній районній лікарні. У жовтні 2020-го, «Українська Правда» опублікувала частину його щоденника про будні опорного відділення з хворими на COVID-19. Текст викликав резонанс і став основою для книжки лікаря «Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога».



Книга — це одночасно щоденник, хроніка та філософські роздуми українського медика. Тут і сміх від навчання, і сльози від ситуації в медзакладах, і смуток від смертей пацієнтів, які ми переживаємо з автором. І віра в те, що все можна змінити, якщо буде більше людей, які будуть готові «ламати» систему.



Водночас це книга про життя лікаря, його проблеми, фінансові труднощі, розрив стосунків і роботу, яка стає життям.



Читач може побачити пандемію зовсім іншими очима, і вже, можливо, ми не так будемо легковажити заходами безпеки та вакцинацією.



"Ця книга буде цікава кожному: медики впізнають себе, пацієнти, можливо трішки покращать своє ставлення до лікарів, а владці побачать величезну кризу, яку треба вирішувати. Якщо, звісно, прочитають ці нотатки", - обіцяють організатори.



Вхід — донейт на Волонтерський штаб «Ангар» від 100 гривень. Оплата на



Під час презентації можна буде придбати книги автора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 жовтня о 14 годині в Культурному укритті (Яровиця, 17) відбудеться презентація книги«Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога», яка вийшла у видавництві «Віхола».Захід організовує команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».Іван Черненко працює анестезіологом у Роздільнянській центральній районній лікарні. У жовтні 2020-го, «Українська Правда» опублікувала частину його щоденника про будні опорного відділення з хворими на COVID-19. Текст викликав резонанс і став основою для книжки лікаря «Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога».Книга — це одночасно щоденник, хроніка та філософські роздуми українського медика. Тут і сміх від навчання, і сльози від ситуації в медзакладах, і смуток від смертей пацієнтів, які ми переживаємо з автором. І віра в те, що все можна змінити, якщо буде більше людей, які будуть готові «ламати» систему.Водночас це книга про життя лікаря, його проблеми, фінансові труднощі, розрив стосунків і роботу, яка стає життям.Читач може побачити пандемію зовсім іншими очима, і вже, можливо, ми не так будемо легковажити заходами безпеки та вакцинацією."Ця книга буде цікава кожному: медики впізнають себе, пацієнти, можливо трішки покращать своє ставлення до лікарів, а владці побачать величезну кризу, яку треба вирішувати. Якщо, звісно, прочитають ці нотатки", - обіцяють організатори.Вхід — донейт на Волонтерський штаб «Ангар» від 100 гривень. Оплата на банку Під час презентації можна буде придбати книги автора.

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