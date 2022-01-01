 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич

У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич
На Донеччині від рук російських загарбників загинув житель Каменя-Каширського Олег Володимирович Ліпич 1982 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

«Дякуємо за відважну і професійну службу державі та вірність Батьківщині. На жаль, війна безжальна, забирає кращих українських солдатів.

Не пробачимо рашистам ще однієї такої важливої для нас втрати.

Спочивай з миром Герою, якого так і не дочекався!», – йдеться у дописі.

У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич


Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олег Ліпич, втрати Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
Сьогодні, 15:12
Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, – Шольц
Сьогодні, 14:45
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
Сьогодні, 14:09
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Сьогодні, 13:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський рятувальник розповів про пожежу внаслідок ракетних ударів у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич
Сьогодні, 21:30
У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме
Сьогодні, 21:00
Один із найвідоміших лікарів-анестезіологів України приїде до Луцька
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський рятувальник розповів про пожежу внаслідок ракетних ударів у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
 0
У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич
Сьогодні, 21:30
 0
У Луцькій громаді тимчасово не буде світла: де саме
Сьогодні, 21:00
 0
Один із найвідоміших лікарів-анестезіологів України приїде до Луцька
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8