У війні з Росією загинув воїн із Волині Олег Ліпич

Олег Володимирович Ліпич 1982 року народження.



Про це



«Дякуємо за відважну і професійну службу державі та вірність Батьківщині. На жаль, війна безжальна, забирає кращих українських солдатів.



Не пробачимо рашистам ще однієї такої важливої для нас втрати.



Спочивай з миром Герою, якого так і не дочекався!», – йдеться у дописі.







Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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