На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт





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"Близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські протиповітряні сили збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.Про це інформують Повітряні Сили ЗС України в телеграмі."Близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника", - йдеться у повідомленні.

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