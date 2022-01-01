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На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт

На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт
Українські протиповітряні сили збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.

Про це інформують Повітряні Сили ЗС України в телеграмі.

"Близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині ЗСУ збили за добу вже третій ворожий вертоліт

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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