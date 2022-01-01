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«Україна ламає так звану другу армію світу»: Зеленський – про вісім місяців війни

«Україна ламає так звану другу армію світу»: Зеленський – про вісім місяців війни
Президент України Володимир Зеленський вважає, що через 8 місяців повномасштабної війни з Росією українська армія ламає так звану "другу армію світу".

Про це він заявив під час чергового відеозвернення.

"Сьогодні (24 жовтня - ред.) рівно вісім місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави – і Росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна ламає так звану "другу армію світу" – і відтепер Росія буде тільки прохачкою.

"Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну. Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида", - сказав Зеленський.

Він додав, що це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії: чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають усі народи і поруч з Росією, і в її межах. Україна – у першу чергу.


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Теги: Зеленський, відеозвернення
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