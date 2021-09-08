Після ракетних обстрілів лучани купували павербанки, свічки та картини-розмальовки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
Після ракетних обстрілів Волині жителі Луцька купували зарядні прилади та свічки.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Журналісти побували у магазинах, де продаються ліхтарики, павербанки та свічки та розпиталися у покупців та продавців, чи був опісля ракетних обстрілів Волині у суботу, 22 жовтня, ажіотаж на ці товари.
Лучанин Тарас Матьора продає телефонні аксесуари. Розповідає, що має кілька магазинів, 22 жовтня, упродовж дня у них розкупили понад сто павербанків. У мирний час, – додає, – це був не найпопулярніший товар.
Продавець дає практичну пораду, як обрати зарядний пристрій.
"Сам маю на 10000 міліампер, хоча у мене їх пару, але в основному 10-ки. Вона невелика. Можна із телефоном разом кинув у кишеню, купив короткий шнур і носиш собі, зручно", – говорить Тарас Матьора.
Лучанин Олег Кобилинський в одному з луцьких магазинів відповідає за реалізацію канцтоварів. Говорить, зважаючи на ситуацію, закупили і павербанки, і свічки. Каже: не очікували, що їх так швидко розкуплять.
Волиняни, з якими поспілкувалося Суспільне, запаси свічок, ліхтариків та зарядних пристроїв зробили.
Зі слів продавця Олега Кобилинського, у період, коли не було світла, волиняни також купували розмальовки та картини, які можна розмальовувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Журналісти побували у магазинах, де продаються ліхтарики, павербанки та свічки та розпиталися у покупців та продавців, чи був опісля ракетних обстрілів Волині у суботу, 22 жовтня, ажіотаж на ці товари.
Лучанин Тарас Матьора продає телефонні аксесуари. Розповідає, що має кілька магазинів, 22 жовтня, упродовж дня у них розкупили понад сто павербанків. У мирний час, – додає, – це був не найпопулярніший товар.
Продавець дає практичну пораду, як обрати зарядний пристрій.
"Сам маю на 10000 міліампер, хоча у мене їх пару, але в основному 10-ки. Вона невелика. Можна із телефоном разом кинув у кишеню, купив короткий шнур і носиш собі, зручно", – говорить Тарас Матьора.
Лучанин Олег Кобилинський в одному з луцьких магазинів відповідає за реалізацію канцтоварів. Говорить, зважаючи на ситуацію, закупили і павербанки, і свічки. Каже: не очікували, що їх так швидко розкуплять.
Волиняни, з якими поспілкувалося Суспільне, запаси свічок, ліхтариків та зарядних пристроїв зробили.
Зі слів продавця Олега Кобилинського, у період, коли не було світла, волиняни також купували розмальовки та картини, які можна розмальовувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Незабаром Німеччина надасть Україні установки MARS, гаубиці та постачатиме систем ППО
Сьогодні, 22:29
Після ракетних обстрілів лучани купували павербанки, свічки та картини-розмальовки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
Які є види головного болю та як з ними боротися
Сьогодні, 20:24
Погода у Луцьку на завтра, 26 жовтня
Сьогодні, 20:00
Що робити, якщо вам відмовляють у щепленні: прості поради
Сьогодні, 19:22
Медіа