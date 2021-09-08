Після ракетних обстрілів лучани купували павербанки, свічки та картини-розмальовки. ВІДЕО

Після ракетних обстрілів лучани купували павербанки, свічки та картини-розмальовки. ВІДЕО
Після ракетних обстрілів Волині жителі Луцька купували зарядні прилади та свічки.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Журналісти побували у магазинах, де продаються ліхтарики, павербанки та свічки та розпиталися у покупців та продавців, чи був опісля ракетних обстрілів Волині у суботу, 22 жовтня, ажіотаж на ці товари.

Лучанин Тарас Матьора продає телефонні аксесуари. Розповідає, що має кілька магазинів, 22 жовтня, упродовж дня у них розкупили понад сто павербанків. У мирний час, – додає, – це був не найпопулярніший товар.

Продавець дає практичну пораду, як обрати зарядний пристрій.

"Сам маю на 10000 міліампер, хоча у мене їх пару, але в основному 10-ки. Вона невелика. Можна із телефоном разом кинув у кишеню, купив короткий шнур і носиш собі, зручно", – говорить Тарас Матьора.

Лучанин Олег Кобилинський в одному з луцьких магазинів відповідає за реалізацію канцтоварів. Говорить, зважаючи на ситуацію, закупили і павербанки, і свічки. Каже: не очікували, що їх так швидко розкуплять.

Волиняни, з якими поспілкувалося Суспільне, запаси свічок, ліхтариків та зарядних пристроїв зробили.

Зі слів продавця Олега Кобилинського, у період, коли не було світла, волиняни також купували розмальовки та картини, які можна розмальовувати.


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Теги: Луцьк, магазини, покупки
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