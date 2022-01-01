27 жовтня на Волині знову застосують графіки вимкнення світла





Про це



Порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.



Як зауважують, ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.



“Графік аварійних відключень – це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.



Графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними.



Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області. Просимо волинян із розумінням поставитись до ситуації, що склалась», – наголосили у «Волиньобленерго».



Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-го жовтня на території Волинської області, згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», застосовуються графіки аварійних відключень для населення. Також застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності для промислових споживачів.Про це повідомляють в ПрАТ «Волиньобленерго».Порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.Як зауважують, ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.“Графік аварійних відключень – це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.Графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними.Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області. Просимо волинян із розумінням поставитись до ситуації, що склалась», – наголосили у «Волиньобленерго».Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію