27 жовтня на Волині знову застосують графіки вимкнення світла

27 жовтня на Волині знову застосують графіки вимкнення світла
27-го жовтня на території Волинської області, згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», застосовуються графіки аварійних відключень для населення. Також застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляють в ПрАТ «Волиньобленерго».

Порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.

Як зауважують, ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

“Графік аварійних відключень – це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.

Графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними.

Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області. Просимо волинян із розумінням поставитись до ситуації, що склалась», – наголосили у «Волиньобленерго».

Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: графіки відключення світла, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Український катер у Чорному морі знищив російського «шахеда»
Сьогодні, 11:05
У Луцьку вночі мотоцикліст влетів у легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
27 жовтня на Волині знову застосують графіки вимкнення світла
Сьогодні, 10:44
Вранці українські військові збили російський вертоліт та штурмовик Су-25
Сьогодні, 10:28
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
Сьогодні, 10:00
Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО
Сьогодні, 08:36
У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
Сьогодні, 06:31
Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
Сьогодні, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі школярі платитимуть 50% від вартості проїзду у деяких маршрутках
Сьогодні, 11:10
 0
Український катер у Чорному морі знищив російського «шахеда»
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку вночі мотоцикліст влетів у легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
 0
27 жовтня на Волині знову застосують графіки вимкнення світла
Сьогодні, 10:44
 0
Вранці українські військові збили російський вертоліт та штурмовик Су-25
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8