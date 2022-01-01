Український катер у Чорному морі знищив російського «шахеда»





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"Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 27 жовтня, український катер збив російського Shahed-136, який летів в небі над Чорним морем.Про це повідомляє Військово-морські сили ЗСУ."Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

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