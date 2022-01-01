Український катер у Чорному морі знищив російського «шахеда»
Сьогодні, 11:05
У четвер, 27 жовтня, український катер збив російського Shahed-136, який летів в небі над Чорним морем.
Про це повідомляє Військово-морські сили ЗСУ.
"Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Військово-морські сили ЗСУ.
"Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
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