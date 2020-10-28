Депутат ОПЗЖ, який в Луцьку підробляв для ухилянтів закордонні документи, вийшов на волю під заставу

Депутат Чернігівської райради від забороненої партії ОПЗЖ Андрій Бабич, якого затримали у Луцьку, вийшов на волю під заставу в розмірі 99 240 гривень.Про це Суспільному повідомила суддя-спікер Луцького міського районного суду Людмила Присяжнюк.Підозрюваного затримали 19 жовтня, а клопотання про обрання запобіжного засобу Андрію Бабичу розглянули 21 жовтня цього року."До Луцького міського районного суду було подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Бабича Андрія Івановича. Суддя постановила задовольнити клопотання слідчого та встановити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 17 грудня включно. Йому було встановлено розмір застави у 99 240 грн, яку він сплатив та більше не знаходиться під вартою", — зазначила суддя-спікер.Як йдеться в довідці на сайті Чернігівської райради, Андрію Бабичу 51 рік, він обирався за списками забороненої партії “Опозиційна платформа — За Життя”, член постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Працює в АТ “Чернігівобленерго”.Нагадаємо, як повідомили в СБУ, депутату інкримінують організацію каналу нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Він пропонував призовникам втікати за кордон під виглядом багатодітних батьків.Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону.Вартість таких "послуг" депутата становила від трьох тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.Для реалізації схеми чоловік залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей. Їх обох затримали в Луцьку під час передачі другої частини коштів — 1500 доларів США та передачі підроблених свідоцтв.Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.