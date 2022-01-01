У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО

У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО
На Театральному майдані Луцька почали зрізати аварійні дерева, які всохли та не підлягають лікуванню.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова заступника начальника управління екології Луцької міської ради Олега Галету.

З його слів, аварійні дерева видаляють на підставі рішення постійної діючої профільної комісії. Торік стан дерев у центрі міста перевіряв фахівець-фітопатолог.

"Його висновок, що дерева хворі кліщами та іржею. Є рішення про видалення двох ялин сухостійних і одного каштана також сухостійного навпроти готелю "Україна", – говорить еколог.

На його думку, на місці одного зрізаного дерева має бути, як мінімум посаджені три нових.

Перед зрізанням дерев проводять підготовчі роботи, зрізають гілки, щоб не зачепити будівлі на театральному майдані, – говорить комунальник Аркадій Шотік.

Дерева зріжуть упродовж доби, – каже Олег Галета. Додав, що три ялинки у центрі міста, які наряджають до новорічних свят, теж уражені шкідниками.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Волинь, ялини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 27 жовтня
Сьогодні, 23:34
У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
Депутат ОПЗЖ, який в Луцьку підробляв для ухилянтів закордонні документи, вийшов на волю під заставу
Сьогодні, 21:53
Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому
Сьогодні, 20:47
У Генштабі розповіли, чи буде активізація мобілізації
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
Сьогодні, 10:00
Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
Сьогодні, 05:28
Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО Як підопічні Луцького геріатричного пансіонату долучаються до підтримки ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 02:17
27 жовтня на Волині: гортаючи календар 27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 27 жовтня
Сьогодні, 23:34
 0
У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
 0
Депутат ОПЗЖ, який в Луцьку підробляв для ухилянтів закордонні документи, вийшов на волю під заставу
Сьогодні, 21:53
 0
Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому
Сьогодні, 20:47
 0
У Генштабі розповіли, чи буде активізація мобілізації
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8