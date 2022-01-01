У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО





Про це повідомляє Олега Галету.



З його слів, аварійні дерева видаляють на підставі рішення постійної діючої профільної комісії. Торік стан дерев у центрі міста перевіряв фахівець-фітопатолог.



"Його висновок, що дерева хворі кліщами та іржею. Є рішення про видалення двох ялин сухостійних і одного каштана також сухостійного навпроти готелю "Україна", – говорить еколог.



На його думку, на місці одного зрізаного дерева має бути, як мінімум посаджені три нових.



Перед зрізанням дерев проводять підготовчі роботи, зрізають гілки, щоб не зачепити будівлі на театральному майдані, – говорить комунальник Аркадій Шотік.



Дерева зріжуть упродовж доби, – каже Олег Галета. Додав, що три ялинки у центрі міста, які наряджають до новорічних свят, теж уражені шкідниками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Театральному майдані Луцька почали зрізати аварійні дерева, які всохли та не підлягають лікуванню.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова заступника начальника управління екології Луцької міської радиЗ його слів, аварійні дерева видаляють на підставі рішення постійної діючої профільної комісії. Торік стан дерев у центрі міста перевіряв фахівець-фітопатолог."Його висновок, що дерева хворі кліщами та іржею. Є рішення про видалення двох ялин сухостійних і одного каштана також сухостійного навпроти готелю "Україна", – говорить еколог.На його думку, на місці одного зрізаного дерева має бути, як мінімум посаджені три нових.Перед зрізанням дерев проводять підготовчі роботи, зрізають гілки, щоб не зачепити будівлі на театральному майдані, – говорить комунальникДерева зріжуть упродовж доби, – каже Олег Галета. Додав, що три ялинки у центрі міста, які наряджають до новорічних свят, теж уражені шкідниками.

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