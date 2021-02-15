У селищі на Волині виділять майже 400 тисяч на ремонт протирадіаційного укриття





Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету Іваничівської селищної ради. Про це розповів секретар селищної ради Володимир Сарабун.



Під час засідання виконавчого комітету селищної ради розподілили 1,5 мільйона гривень коштів перевиконання місцевого бюджету.



З-поміж іншого вирішили направити 398 800 гривень на поточний ремонт приміщення захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: вул. Грушевського, 13 Іваничі Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селищі Іваничі вирішили відремонтувати протирадіаційне укриття.Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету Іваничівської селищної ради. Про це розповів секретар селищної радиПід час засідання виконавчого комітету селищної ради розподілили 1,5 мільйона гривень коштів перевиконання місцевого бюджету.З-поміж іншого вирішили направити 398 800 гривень на поточний ремонт приміщення захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: вул. Грушевського, 13 Іваничі Волинської області.

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