ДТП з постраждалими на Волині: водії збили двох жінок і велосипедиста
Сьогодні, 11:44
У Луцьку близько 19:00 години по вулиці Кривоноса 69-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 21144» допустив наїзд на пішохідку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП 86-річна пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували до лікарні.
Цього ж дня, о 19:45, між селами Поромів та с. Лежниця Володимирського району 35-річний волинянин, рухаючись електровелосипедом здійснив зіткнення із 40-річною пішохідкою.
Жінка йшла по узбіччю в попутному із велосипедистом напрямку. Внаслідок зіткнення велосипедист та пішохідка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні.
Ще одна автопригода із велосипедистом трапилася на автодорозі біля села Нова Лішня. 40-річна водійка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz допустила зіткнення з велосипедистом, який виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
За усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП 86-річна пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували до лікарні.
Цього ж дня, о 19:45, між селами Поромів та с. Лежниця Володимирського району 35-річний волинянин, рухаючись електровелосипедом здійснив зіткнення із 40-річною пішохідкою.
Жінка йшла по узбіччю в попутному із велосипедистом напрямку. Внаслідок зіткнення велосипедист та пішохідка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні.
Ще одна автопригода із велосипедистом трапилася на автодорозі біля села Нова Лішня. 40-річна водійка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz допустила зіткнення з велосипедистом, який виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
За усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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