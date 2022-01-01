Через волинський кордон незаконно намагалися ввезти 8 штик-ножів. ФОТО

Через волинський кордон незаконно намагалися ввезти 8 штик-ножів. ФОТО
Вісім ножів, що за зовнішніми ознаками схожі на холодну зброю (штик-ножі), намагався ввезти в Україну через пункт пропуску "Зосін-Устилуг" громадянин Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Три вживаних та п'ять нових ножів знаходились в картонній коробці на задньому сидінні автомобіля. Їх виявили під час проведення повного митного огляду транспортного засобу, який в'їжджав "зеленим коридором".
Через волинський кордон незаконно намагалися ввезти 8 штик-ножів. ФОТО

Підозрілі предмети передадуть на експертизу. До правоохоронних органів скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 263 Кримінального кодексу України "незаконне поводження зі зброєю".
Через волинський кордон незаконно намагалися ввезти 8 штик-ножів. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, штик-ножі, "зелений коридор"
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