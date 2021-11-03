Волинянка вкрала пів мільйона гривень у військовослужбовця ЗСУ

Волинянка вкрала пів мільйона гривень у військовослужбовця ЗСУ
За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомили про підозру 38-річній мешканці Волинської області за фактом вчинення крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це Гал-інфо повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, фігурантка, перебуваючи в одному з сіл Червоноградського району, увійшла до чужого помешкання, у якому на той момент нікого не було.

В одній з кімнат підозрювана натрапила на спортивну сумку, в котрій було 500 тис. грн. Жінка забрала усі гроші, сховала їх під куртку та втекла з помешкання потерпілого.

Вкрадені гроші були заощадженнями військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові задання на фронті. Це була його платня, одержана за виконання обов’язку з відбиття збройної агресії Росії. Зібране він передав на зберігання матері.

Уже через декілька годин правоохоронцям вдалось затримати підозрювану у Волинській області. Жінка зізналась у вчиненому та повідомила де знаходяться вкрадені гроші.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Теги: викрала гроші, Львівщина, волинянка, військовий ЗСУ
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