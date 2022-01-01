З окупованих міст на Запоріжжі вивезли понад 300 дітей і не повертають батькам, – Федоров





Про це проєкту Іван Федоров.



«Ми маємо вже факт, коли з Енергодару, Кам’янки, Водяного вивезли більш ніж 300 дітей під виглядом канікул до Краснодарського краю і так їх не повернули. Мали повернути тиждень тому, але на цьому тижні вийшли до батьків і сказали: «Давайте нам зимові речі для них, поки що вони повертатися не будуть. З наступного тижня канікули оголошують в мелітопольських школах і рашисти так само намагаються забрати і мелітопольських дітей до Краснодарського краю, Криму тощо», – розповів Федоров.



Він додав, що дітей вивозять на так звані канікули за згодою батьків.



«Вони (окупаційні сили – ред.) в першу чергу говорять, що це лише канікули і вивозять на тиждень. Батьки здебільшого дають згоду, але коли розуміють, що треба якось повертати дітей, то вони (батьки – ред.) їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей», – додав Федоров.



Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова 26 жовтня заявила, що «всиновила» вивезеного з Маріуполя хлопчика. Також, за її словами, 350 сиріт із Донбасу «вже влаштовані в прийомні сім’ї в 16 регіонах Росії».



Міністерство закордонних справ України попросило правоохоронні органи порушити провадження проти громадянки Росії Марії Львової-Бєлової, яка заявила, що «всиновила» вивезену з Маріуполя дитину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сотні українських дітей, яких вивезли з окупованих територій Запорізької області до Росії під приводом канікул, відмовляються повертати назад до батьків.Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив мер окупованого Мелітополя«Ми маємо вже факт, коли з Енергодару, Кам’янки, Водяного вивезли більш ніж 300 дітей під виглядом канікул до Краснодарського краю і так їх не повернули. Мали повернути тиждень тому, але на цьому тижні вийшли до батьків і сказали: «Давайте нам зимові речі для них, поки що вони повертатися не будуть. З наступного тижня канікули оголошують в мелітопольських школах і рашисти так само намагаються забрати і мелітопольських дітей до Краснодарського краю, Криму тощо», – розповів Федоров.Він додав, що дітей вивозять на так звані канікули за згодою батьків.«Вони (окупаційні сили – ред.) в першу чергу говорять, що це лише канікули і вивозять на тиждень. Батьки здебільшого дають згоду, але коли розуміють, що треба якось повертати дітей, то вони (батьки – ред.) їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей», – додав Федоров.Уповноважена при президенті Росії з прав дитини26 жовтня заявила, що «всиновила» вивезеного з Маріуполя хлопчика. Також, за її словами, 350 сиріт із Донбасу «вже влаштовані в прийомні сім’ї в 16 регіонах Росії».Міністерство закордонних справ України попросило правоохоронні органи порушити провадження проти громадянки Росії Марії Львової-Бєлової, яка заявила, що «всиновила» вивезену з Маріуполя дитину.

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