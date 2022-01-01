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З окупованих міст на Запоріжжі вивезли понад 300 дітей і не повертають батькам, – Федоров

З окупованих міст на Запоріжжі вивезли понад 300 дітей і не повертають батькам, – Федоров
Сотні українських дітей, яких вивезли з окупованих територій Запорізької області до Росії під приводом канікул, відмовляються повертати назад до батьків.

Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«Ми маємо вже факт, коли з Енергодару, Кам’янки, Водяного вивезли більш ніж 300 дітей під виглядом канікул до Краснодарського краю і так їх не повернули. Мали повернути тиждень тому, але на цьому тижні вийшли до батьків і сказали: «Давайте нам зимові речі для них, поки що вони повертатися не будуть. З наступного тижня канікули оголошують в мелітопольських школах і рашисти так само намагаються забрати і мелітопольських дітей до Краснодарського краю, Криму тощо», – розповів Федоров.

Він додав, що дітей вивозять на так звані канікули за згодою батьків.

«Вони (окупаційні сили – ред.) в першу чергу говорять, що це лише канікули і вивозять на тиждень. Батьки здебільшого дають згоду, але коли розуміють, що треба якось повертати дітей, то вони (батьки – ред.) їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей», – додав Федоров.

Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова 26 жовтня заявила, що «всиновила» вивезеного з Маріуполя хлопчика. Також, за її словами, 350 сиріт із Донбасу «вже влаштовані в прийомні сім’ї в 16 регіонах Росії».

Міністерство закордонних справ України попросило правоохоронні органи порушити провадження проти громадянки Росії Марії Львової-Бєлової, яка заявила, що «всиновила» вивезену з Маріуполя дитину.

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Теги: Росія, Україна, війна
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