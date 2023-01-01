Ліцей на Волині перепрофілювали в гімназію з 9-річним навчанням: батьки учнів проти

В’ячеслав Поліщук.



Батьки проти через проблемний доїзд



На засідання обранців громади приїхали орієнтовно 20 батьків із сіл Сокіл і Духче, аби висловити протест проти таких змін.



Як розповіла мама учня 9-класу Сокільського ліцею Лариса Давидюк, її родина проживає в сусідньому селі Духче. Каже: аби її син довчився в 10-11 класах, йому доведеться їздити в школу в селі Навіз, що за сім кілометрів від дому.



"Я ж розраховую, що він буде середню освіту здобувати у ліцеї. Хочеться, щоб дитина довчилася вдома на місці. Нам не обіцяють доїзд і тільки треба, щоб своїми силами добиралася дитина. Ні автобуса, ні дороги відповідної немає", – сказала волинянка.



Мама 10-класниці Олена Антонюк із села Сокіл розповіла, що торік на сесії Рожищенської міської ради вирішили Сокільський ліцей не перепрофільовувати і запевнили в цьому батьків. Тепер, зі слів жінки, батьків старшокласників пропонують переводитися до Навізького ліцею.



"Їй (доньці – ред.) потрібно буде в 11-му класі готуватися, з репетиторами займатися. Поїхавши в Навіз і повернувшись назад додому, вона не буде мати змоги займатися з репетиторами чи їздити до вчителя в Рожище, як раніше це було. Це треба орієнтовно о 7 ранку вставати, якщо вони уже нас орієнтують на маршрутку", – каже жінка.



Учениця 10-класу Сокільського ліцею Олена Антонюк зазначила, що переходити до нового навчального закладу їй буде складно. "Привикла до цього місця, мені стресово переходити в інший навчальний заклад. І так як це 11-й клас, мені треба готуватися до екзаменів перед вступом", – додала школярка.



У Сокільському ліцеї наразі навчаються 94 дитини, де в кожному класі в середньому 7-8 учнів, – зазначив депутат, начальник гуманітарного відділу Рожищенської міськради Ігор Кузава. З його слів, перепрофілювання закладу в гімназію з дев’ятирічним навчанням дозволить йому бути самодостатнім.



Як пояснюють рішення в міській раді



Зі слів Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука, 70 % коштів із місцевого бюджету витрачається на освіту, зокрема вчити одного учня у школі села Сокіл вартує понад 46 тисяч гривень. Каже: це дорого для бюджету громади і грошей на фінансування немає, то ж потрібна оптимізація школи у Соколі.



З його слів, батькам учнів, які нині закінчують дев'яті класи, рекомендують віддавати дітей в училища чи коледжі або до ліцеїв в інших селах громади.



Після обговорення на голосування винесли проєкт зі змінами, котрий передбачає перепрофілювання Сокільського ліцею у гімназію з 1 вересня 2024-го року. Як зазначив міський голова В’ячеслав Поліщук, директору рекомендовано не набирати учнів до 10-го класу з нового навчального року, а одинадцятикласники ще рік у школі довчаться.



Це рішення підтримали 17 рожищенських депутатів із 20-ти. Троє, серед яких Валерій Куденчук, утрималися. Як зазначив обранець громади, реорганізацію чи закриття не схвалює через те, що немає напрацьованого механізму щодо доїзду дітей. Начальник гуманітарного відділу міськради Ігор Кузава зазначив, що до початку повномасштабної війни в громаді було шість шкільних автобусів, три з яких довелося передати на ЗСУ.



"Ми не зможемо забезпечити довіз учнів шкільними автобусами, але у нас є практика, що ми заключаємо договори із приватними перевізниками. Усі затрати ми компенсуємо перевізнику", – сказав посадовець.



Рішення про перепрофілювання ліцею в гімназію в Соколі є негативним як для дітей, які навчаються, так і для самого села, – сказав вчитель Сокільського ліцею Сергій Сасовський.



"Вони знайшли компроміс, але я думаю, що рішення депутатів негативне. У такий час, коли є воєнний стан, коли будь-коли можуть летіти ракети, можуть бути ДРГ, і наші діти будуть добиратися й не буде контролю", – додав освітянин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сокільській ліцей, що в Луцькому районі, трансформували в гімназію з навчанням учнів до дев'ятого класу. Рішення, яке прийняли на 33-й позачерговій сесії депутати Рожищенської міськради, набере чинності з нового навчального року, – розповів Суспільному міський головаНа засідання обранців громади приїхали орієнтовно 20 батьків із сіл Сокіл і Духче, аби висловити протест проти таких змін.Як розповіла мама учня 9-класу Сокільського ліцею, її родина проживає в сусідньому селі Духче. Каже: аби її син довчився в 10-11 класах, йому доведеться їздити в школу в селі Навіз, що за сім кілометрів від дому."Я ж розраховую, що він буде середню освіту здобувати у ліцеї. Хочеться, щоб дитина довчилася вдома на місці. Нам не обіцяють доїзд і тільки треба, щоб своїми силами добиралася дитина. Ні автобуса, ні дороги відповідної немає", – сказала волинянка.Мама 10-класницііз села Сокіл розповіла, що торік на сесії Рожищенської міської ради вирішили Сокільський ліцей не перепрофільовувати і запевнили в цьому батьків. Тепер, зі слів жінки, батьків старшокласників пропонують переводитися до Навізького ліцею."Їй (доньці – ред.) потрібно буде в 11-му класі готуватися, з репетиторами займатися. Поїхавши в Навіз і повернувшись назад додому, вона не буде мати змоги займатися з репетиторами чи їздити до вчителя в Рожище, як раніше це було. Це треба орієнтовно о 7 ранку вставати, якщо вони уже нас орієнтують на маршрутку", – каже жінка.Учениця 10-класу Сокільського ліцеюзазначила, що переходити до нового навчального закладу їй буде складно. "Привикла до цього місця, мені стресово переходити в інший навчальний заклад. І так як це 11-й клас, мені треба готуватися до екзаменів перед вступом", – додала школярка.У Сокільському ліцеї наразі навчаються 94 дитини, де в кожному класі в середньому 7-8 учнів, – зазначив депутат, начальник гуманітарного відділу Рожищенської міськради. З його слів, перепрофілювання закладу в гімназію з дев’ятирічним навчанням дозволить йому бути самодостатнім.Зі слів Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука, 70 % коштів із місцевого бюджету витрачається на освіту, зокрема вчити одного учня у школі села Сокіл вартує понад 46 тисяч гривень. Каже: це дорого для бюджету громади і грошей на фінансування немає, то ж потрібна оптимізація школи у Соколі.З його слів, батькам учнів, які нині закінчують дев'яті класи, рекомендують віддавати дітей в училища чи коледжі або до ліцеїв в інших селах громади.Після обговорення на голосування винесли проєкт зі змінами, котрий передбачає перепрофілювання Сокільського ліцею у гімназію з 1 вересня 2024-го року. Як зазначив міський голова В’ячеслав Поліщук, директору рекомендовано не набирати учнів до 10-го класу з нового навчального року, а одинадцятикласники ще рік у школі довчаться.Це рішення підтримали 17 рожищенських депутатів із 20-ти. Троє, серед яких Валерій Куденчук, утрималися. Як зазначив обранець громади, реорганізацію чи закриття не схвалює через те, що немає напрацьованого механізму щодо доїзду дітей. Начальник гуманітарного відділу міськради Ігор Кузава зазначив, що до початку повномасштабної війни в громаді було шість шкільних автобусів, три з яких довелося передати на ЗСУ."Ми не зможемо забезпечити довіз учнів шкільними автобусами, але у нас є практика, що ми заключаємо договори із приватними перевізниками. Усі затрати ми компенсуємо перевізнику", – сказав посадовець.Рішення про перепрофілювання ліцею в гімназію в Соколі є негативним як для дітей, які навчаються, так і для самого села, – сказав вчитель Сокільського ліцею"Вони знайшли компроміс, але я думаю, що рішення депутатів негативне. У такий час, коли є воєнний стан, коли будь-коли можуть летіти ракети, можуть бути ДРГ, і наші діти будуть добиратися й не буде контролю", – додав освітянин.

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