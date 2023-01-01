На Волині попрощалися із 37-річним Героєм Сергієм Занюком

Сергієм Занюком із села Залісся.



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Бійця призвали на військову службу 21 березня 2022 року. 17 травня 2023 року 37-річний військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у м. Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося.



«Він був мужнім бійцем, відважно боровся за рідну Україну, відстоював у боях її свободу і незалежність. У захисника залишились мама, дві сестри та брат. Мешканці Шацька, Пульма і Залісся зустріли свого Героя стоячи на колінах, а його останню дорогу додому встелили квітами», – йдеться у повідомленні.



25 травня в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо відбувся чин відспівування військовослужбовця.



В останню путь мужнього воїна провели його рідні, друзі, побратими, односельці, військовослужбовці, керівництво Шацької селищної ради.

Поховали захисника з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.



Нагадаємо,

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Шацькій громаді попрощалися з воїноміз села Залісся.Про це повідомили у Шацькій селищній раді.Бійця призвали на військову службу 21 березня 2022 року. 17 травня 2023 року 37-річний військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у м. Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося.«Він був мужнім бійцем, відважно боровся за рідну Україну, відстоював у боях її свободу і незалежність. У захисника залишились мама, дві сестри та брат. Мешканці Шацька, Пульма і Залісся зустріли свого Героя стоячи на колінах, а його останню дорогу додому встелили квітами», – йдеться у повідомленні.25 травня в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо відбувся чин відспівування військовослужбовця.В останню путь мужнього воїна провели його рідні, друзі, побратими, односельці, військовослужбовці, керівництво Шацької селищної ради.Поховали захисника з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.Нагадаємо, боєць 60-ї окремої механізованої бригади помер у лікарні від важких поранень , отриманих 17 травня під час виконання бойового завдання у м. Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося.

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