На Волині попрощалися із 37-річним Героєм Сергієм Занюком
Сьогодні, 11:50
В Шацькій громаді попрощалися з воїном Сергієм Занюком із села Залісся.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Бійця призвали на військову службу 21 березня 2022 року. 17 травня 2023 року 37-річний військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у м. Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося.
«Він був мужнім бійцем, відважно боровся за рідну Україну, відстоював у боях її свободу і незалежність. У захисника залишились мама, дві сестри та брат. Мешканці Шацька, Пульма і Залісся зустріли свого Героя стоячи на колінах, а його останню дорогу додому встелили квітами», – йдеться у повідомленні.
25 травня в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо відбувся чин відспівування військовослужбовця.
В останню путь мужнього воїна провели його рідні, друзі, побратими, односельці, військовослужбовці, керівництво Шацької селищної ради.
Поховали захисника з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.
Нагадаємо, боєць 60-ї окремої механізованої бригади помер у лікарні від важких поранень, отриманих 17 травня під час виконання бойового завдання у м. Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося.
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Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Бійця призвали на військову службу 21 березня 2022 року. 17 травня 2023 року 37-річний військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у м. Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося.
«Він був мужнім бійцем, відважно боровся за рідну Україну, відстоював у боях її свободу і незалежність. У захисника залишились мама, дві сестри та брат. Мешканці Шацька, Пульма і Залісся зустріли свого Героя стоячи на колінах, а його останню дорогу додому встелили квітами», – йдеться у повідомленні.
25 травня в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо відбувся чин відспівування військовослужбовця.
В останню путь мужнього воїна провели його рідні, друзі, побратими, односельці, військовослужбовці, керівництво Шацької селищної ради.
Поховали захисника з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.
Нагадаємо, боєць 60-ї окремої механізованої бригади помер у лікарні від важких поранень, отриманих 17 травня під час виконання бойового завдання у м. Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося.
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На Волині попрощалися із 37-річним Героєм Сергієм Занюком
Сьогодні, 11:50
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