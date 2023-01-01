У Луцьку прем'єрний показ вистави «На полі крові» зібрав солдаут

У Луцьку прем'єрний показ вистави «На полі крові» зібрав солдаут
На виставу за драматичною поемою Лесі Українки «На полі крові», що покажуть у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, розпродали всі квитки. Втім глядачі та глядачки можуть заскочити в останній вагон і забронювати місце на завтра, 27 травня.

Про це розповіли у театрі.

Про що вистава

«Ця вистава – психологія зради в одній дії. Починаючи з появи «бажання», закінчуючи тим, що чекає зрадника. Легенда, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Але вона відрізняється від того, що ми звикли чути про Юду із Біблії. Тут «Лесине Євангеліє». Глядач побачить, що робить зрада із тим, хто її здійснює, та те, як варто українцям вчиняти з тими, хто зраджує нас сьогодні», – коментує режисер Владислав Маціюк.

«Затямив би собі його слова, та й жив би праведно» (Леся Українка із п’єси «На полі крові»).


Квитки доступні на сайті або за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303.

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Теги: «На полі крові», театр, Луцьк
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