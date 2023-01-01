Зеленський підписав закони, які спрощують проходження військовослужбовцями лікарських комісій

Зеленський підписав закони, які спрощують проходження військовослужбовцями лікарських комісій
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які мають спростити проходження військовослужбовцями лікарських комісій і отримання медичних документів.

Йдеться про законопроєкти №9154 та №9158. Один з них розширяє перелік медичних закладів, де військові зможуть проходити комісії. Другий має сприяти удосконаленню питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час воєнного стану.

Згідно із законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії (ВЛК) можуть створюватися при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Раніше такі комісії були лише при установах охорони здоров'я Міноборони, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.

Законопроєкт №9158 стосується оформлення військовослужбовцям довідки про обставини поранення, контузії чи каліцтва як за результатами проведення відповідного розслідування, так і без нього.

Також він має на меті удосконалення процесу оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Завданням законопроєкту є спрощення процедури реалізації висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.

Обидва закони набирають чинності наступного дня після опублікування їхнього тексту у парламентській газеті "Голос України".

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Теги: військовослужбовці, медкомісія, Володимир Зеленський
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