Зеленський підписав закони, які спрощують проходження військовослужбовцями лікарських комісій
Сьогодні, 13:05
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які мають спростити проходження військовослужбовцями лікарських комісій і отримання медичних документів.
Йдеться про законопроєкти №9154 та №9158. Один з них розширяє перелік медичних закладів, де військові зможуть проходити комісії. Другий має сприяти удосконаленню питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час воєнного стану.
Згідно із законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії (ВЛК) можуть створюватися при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Раніше такі комісії були лише при установах охорони здоров'я Міноборони, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.
Законопроєкт №9158 стосується оформлення військовослужбовцям довідки про обставини поранення, контузії чи каліцтва як за результатами проведення відповідного розслідування, так і без нього.
Також він має на меті удосконалення процесу оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.
Завданням законопроєкту є спрощення процедури реалізації висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.
Обидва закони набирають чинності наступного дня після опублікування їхнього тексту у парламентській газеті "Голос України".
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Йдеться про законопроєкти №9154 та №9158. Один з них розширяє перелік медичних закладів, де військові зможуть проходити комісії. Другий має сприяти удосконаленню питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час воєнного стану.
Згідно із законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії (ВЛК) можуть створюватися при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Раніше такі комісії були лише при установах охорони здоров'я Міноборони, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.
Законопроєкт №9158 стосується оформлення військовослужбовцям довідки про обставини поранення, контузії чи каліцтва як за результатами проведення відповідного розслідування, так і без нього.
Також він має на меті удосконалення процесу оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.
Завданням законопроєкту є спрощення процедури реалізації висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.
Обидва закони набирають чинності наступного дня після опублікування їхнього тексту у парламентській газеті "Голос України".
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