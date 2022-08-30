Суд виправдав командира тероборони Підгайців у справі про продаж благодійних бронежилетів

Суд виправдав командира тероборони Підгайців у справі про продаж благодійних бронежилетів
Луцький суд визнав невинуватим командира добровольчого формування Підгайцівської громади Андрія Бондарука, якого підозрювали у шахрайстві з продажем бронежилетів. Слідство вважало, що чоловік ввів в оману сільраду, запропонувавши їй купити амуніцію за 274 тис. грн, хоча її начебто передавали безоплатно благодійники. Але суд вирішив, що доказів винуватості чоловіка бракує.

Про це інформує Zaxid.net.

Нагадаємо, 15 квітня 2022 року СБУ заблокувала незаконний збут партії бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога, загальною вартістю 18 тисяч доларів. 27 квітня суд наклав арешт на бронежилети, каски, готівкові кошти у різній валюті на суму майже 800 тисяч гривень та автомобіль, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні про можливе незаконне використання посадовцем гуманітарної допомоги.

Обвинувачення висунули Андрію Бондаруку, який обіймав посаду командира батальйону територіальної оборони «Підгайці», а також у той час працював інспектором з благоустрою Підгайцівської сільської ради.

За версією слідства, Бондарук домовився з невстановленою особою про безоплатну передачу для потреб добровольчого формування 150 бронежилетів-плитоносок. Після цього чоловік поспілкувався з головою сільради Юрієм Семенюком і запропонував йому купити амуніцію, на що голова погодився, бо начебто не знав, що насправді вона надійде безоплатно.

Договір купівлі-продажу уклали не з благодійником, а з іншим підприємцем. На вказаний рахунок сільрада перерахувала 274 тис. грн, а пізніше ці гроші, за версією слідства, забрав обвинувачений.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 2 ст. 358 ККУ (підроблення документів).

На судовому засіданні чоловік провину заперечив. Він зазначив, що у той час було важко придбати бронежилети, і врешті йому вдалося знайти чоловіка, який був готовий продати 150 штук. Щоправда, через те, що він офіційно не був зареєстрований як ФОП, довелося оформити фіктивний договір купівлі-продажу на іншого підприємця, а потім віддати гроші продавцеві.

Суддя Ігор Ясельський дійшов до висновку, що винуватість чоловіка не підтверджується через брак доказів.

«Обставина отримання обвинуваченим від невстановленої досудовим розслідуванням особи на безоплатній основі 150 жилетів-плитоносок фактично є припущенням органу досудового розслідування та не підтверджується жодним із доказів, що були досліджені в ході судового розгляду даного кримінального провадження», – йдеться у вироку.

Відтак чоловіка визнали невинуватим. Щоправда, вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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Теги: продаж бронежилетів, суд, Андрій Бондарук, Підгайці
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