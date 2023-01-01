На Волині попрощаються із Героєм Миколою Сахарчуком: просять гідно зустріти

На Волині попрощаються із Героєм Миколою Сахарчуком: просять гідно зустріти
У Дубівську громаду Ковельського району назавжди повертається додому Герой Микола Сахарчук.

Воїна зустрічатимуть у суботу, 27 травня, о 7 годині ранку, - повідомили у Дубівській громаді.

Герой, боєць Добровольчого формування Дубівської громади, військовослужбовець військової частини А7063, житель села Секунь загинув, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Волинян просять живим коридором зустріти загиблого Героя в селі Дубове, далі за маршрутом - Мислина, Облапи, Секунь.

Опісля, об 11:00 годині відбудеться прощання біля будинку загиблого. Чин похорону у Свято – Михайлівському храмі села Секунь. По завершенні - хресна хода на кладовище та чин поховання.

Нагадаємо, у зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді з 25 травня оголошується триденна жалоба.

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Теги: війна, Росія, Україна
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