На Волині доньку загиблого Героя привітали з 5-річчям

Артура Омельчука. У цей день маленькій Єві виповнилось 5 років.



Про це



Від імені міського голови дівчинку привітали з першим маленьким ювілеєм та побажала їй безтурботного дитинства під мирним небом України.



У свій день народження іменинниця отримала у подарунок іграшки, яким щиро зраділа, а також солодощі та грошову виплату з місцевого бюджету.



П’ятирічна Єва розповіла, що з радістю відвідує дитячий садочок, де має безліч друзів, а ще полюбляє малювати та співати. Уже за рік дівчинка переступить поріг школи, до чого уже починає готуватись



Батько дівчинки Артур Омельчук загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Похований Герой у рідному селі Підгайці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25-го травня у Володимирі привітали з днем народження доньку загиблого ГерояУ цей день маленькійвиповнилось 5 років.Про це повідомляють на сайті міста.Від імені міського голови дівчинку привітали з першим маленьким ювілеєм та побажала їй безтурботного дитинства під мирним небом України.У свій день народження іменинниця отримала у подарунок іграшки, яким щиро зраділа, а також солодощі та грошову виплату з місцевого бюджету.П’ятирічна Єва розповіла, що з радістю відвідує дитячий садочок, де має безліч друзів, а ще полюбляє малювати та співати. Уже за рік дівчинка переступить поріг школи, до чого уже починає готуватисьБатько дівчинки Артур Омельчук загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Похований Герой у рідному селі Підгайці.

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