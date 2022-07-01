На Волині доньку загиблого Героя привітали з 5-річчям

На Волині доньку загиблого Героя привітали з 5-річчям
25-го травня у Володимирі привітали з днем народження доньку загиблого Героя Артура Омельчука. У цей день маленькій Єві виповнилось 5 років.

Про це повідомляють на сайті міста.

Від імені міського голови дівчинку привітали з першим маленьким ювілеєм та побажала їй безтурботного дитинства під мирним небом України.

У свій день народження іменинниця отримала у подарунок іграшки, яким щиро зраділа, а також солодощі та грошову виплату з місцевого бюджету.

П’ятирічна Єва розповіла, що з радістю відвідує дитячий садочок, де має безліч друзів, а ще полюбляє малювати та співати. Уже за рік дівчинка переступить поріг школи, до чого уже починає готуватись

Батько дівчинки Артур Омельчук загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Похований Герой у рідному селі Підгайці.

На Волині доньку загиблого Героя привітали з 5-річчям


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Теги: день народження, донька Героя, Володимир
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