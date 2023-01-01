Лучани провели в останню дорогу Героя Олександра Ульяницького, який загинув 7 місяців тому
Сьогодні, 13:52
Мешканці Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Сьогодні, 26 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали 52-річного Олександра Ульяницького.
Про це повідомляють у міськраді.
Лучанин Олександр Ульяницький (17.05.1970 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 7 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Кам’янка Нововоронцовського району Херсонської області.
“Олександр не лише не даремно прожив своє життя – він його славно завершив. Він здійснив подвиг, пожертвувавши собою заради того, щоб ми з вами жили і щоб Україна не була в рабстві. Це і є справжня слава – віддати своє життя за інших за прикладом Господа Ісуса Христа. Віримо, що Олександр уже долучився до небесного легіону і буде молитися за нас та за перемогу України”, – сказав у скорботній промові протоієрей Олександр Родченков.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала державний Гімн.
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Про це повідомляють у міськраді.
Лучанин Олександр Ульяницький (17.05.1970 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 7 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Кам’янка Нововоронцовського району Херсонської області.
“Олександр не лише не даремно прожив своє життя – він його славно завершив. Він здійснив подвиг, пожертвувавши собою заради того, щоб ми з вами жили і щоб Україна не була в рабстві. Це і є справжня слава – віддати своє життя за інших за прикладом Господа Ісуса Христа. Віримо, що Олександр уже долучився до небесного легіону і буде молитися за нас та за перемогу України”, – сказав у скорботній промові протоієрей Олександр Родченков.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала державний Гімн.
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