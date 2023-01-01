Лучани провели в останню дорогу Героя Олександра Ульяницького, який загинув 7 місяців тому

Олександра Ульяницького.



Про це повідомляють у міськраді.



Лучанин Олександр Ульяницький (17.05.1970 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.



“Олександр не лише не даремно прожив своє життя – він його славно завершив. Він здійснив подвиг, пожертвувавши собою заради того, щоб ми з вами жили і щоб Україна не була в рабстві. Це і є справжня слава – віддати своє життя за інших за прикладом Господа Ісуса Христа. Віримо, що Олександр уже долучився до небесного легіону і буде молитися за нас та за перемогу України”, – сказав у скорботній промові протоієрей Олександр Родченков.



Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала державний Гімн.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Сьогодні, 26 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали 52-річногоПро це повідомляють у міськраді.Лучанин Олександр Ульяницький (17.05.1970 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 7 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Кам’янка Нововоронцовського району Херсонської області.“Олександр не лише не даремно прожив своє життя – він його славно завершив. Він здійснив подвиг, пожертвувавши собою заради того, щоб ми з вами жили і щоб Україна не була в рабстві. Це і є справжня слава – віддати своє життя за інших за прикладом Господа Ісуса Христа. Віримо, що Олександр уже долучився до небесного легіону і буде молитися за нас та за перемогу України”, – сказав у скорботній промові протоієрейПісля завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала державний Гімн.

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