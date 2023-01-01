Під Бахмутом загинув Герой Роман Прокопчук з Волині

Під Бахмутом загинув Герой Роман Прокопчук з Волині
У Донецькій області загинув Роман Прокопчук з села Світязь Шацької громади Ковельського району.

Про це у п'ятницю, 26 травня, повідомили у Шацькій селищній раді.

«І знову чорна звістка з фронту – на війні з російським агресором загинув військовослужбовець Прокопчук Роман Васильович, 1998 року народження, з села Світязь», – йдеться у повідомленні.

Роман Прокопчук загинув 22 травня 2023 року під час виконання бойового в районі міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

Про час зустрічі траурного кортежу з тілом бійця повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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