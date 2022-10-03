Верховний суд обрав нового голову замість Князєва

Станіслав Кравченко.



Про це повідомляє



За Кравченка проголосували 108 суддів із 148 присутніх.



Повідомляється, що під час засідання почала суперечка між суддями стосовно того, чи слід зараз обирати голову Верховного суду.



Нагадаємо, що Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області. Указом президента від 10 листопада 2017 року був призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а 8 грудня очолив цей суд.



26 листопада 2021 року Станіслав Кравченко був повторно обраний на посаду голови Касаційного кримінального суду.



У 2017 році громадська рада доброчесності дійшла висновку про те, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Причиною для цього стало повідомлення неправдивих відомостей у декларації доброчесності щодо участі в ухваленні рішень з порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також вірогідне недекларування земельної ділянки площею 900 м2 в місті Козелець.



Також у 2017 році адвокат Роман Маселко заявляв, що двоє переможців конкурсу у Верховний суд – Сергій Слинько та Станіслав Кравченко – у 2003 році звільнили з-під варти Олексія Пукача.



15 травня детективи



Суд арештував його до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 травня на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову ВС, ним став голова Касаційного кримінального судуПро це повідомляє Українська правда За Кравченка проголосували 108 суддів із 148 присутніх.Повідомляється, що під час засідання почала суперечка між суддями стосовно того, чи слід зараз обирати голову Верховного суду.Нагадаємо, що Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області. Указом президента від 10 листопада 2017 року був призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а 8 грудня очолив цей суд.26 листопада 2021 року Станіслав Кравченко був повторно обраний на посаду голови Касаційного кримінального суду.У 2017 році громадська рада доброчесності дійшла висновку про те, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Причиною для цього стало повідомлення неправдивих відомостей у декларації доброчесності щодо участі в ухваленні рішень з порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також вірогідне недекларування земельної ділянки площею 900 м2 в місті Козелець.Також у 2017 році адвокатзаявляв, що двоє переможців конкурсу у Верховний суд – Сергій Слинько та Станіслав Кравченко – у 2003 році звільнили з-під варти Олексія Пукача.15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.Суд арештував його до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

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