Лучанка, яка збувала психотропи, отримала чотири роки тюрми

Вирок лучанці, яка збувала психотропи - 4 роки позбавлення.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 28-річну лучанку винуватою у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини.Правоохоронці упродовж листопада 2022 – лютого 2023 року задокументували факти продажу жінкою у Луцьку психотропу PVP.Обладнання для фасування речовини виявлено під час обшуку в її оселі. Суд врахував, що обвинувачена щиро розкаялася у вчиненому і є матір'ю двох малолітніх дітей, тому призначив їй покарання більш м'яке, ніж передбачено законом – у виді чотирьох років позбавлення волі із конфіскацією майна.