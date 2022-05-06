Лучанка, яка збувала психотропи, отримала чотири роки тюрми

Лучанка, яка збувала психотропи, отримала чотири роки тюрми
Вирок лучанці, яка збувала психотропи - 4 роки позбавлення.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 28-річну лучанку винуватою у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини.

Правоохоронці упродовж листопада 2022 – лютого 2023 року задокументували факти продажу жінкою у Луцьку психотропу PVP.
Лучанка, яка збувала психотропи, отримала чотири роки тюрми

Обладнання для фасування речовини виявлено під час обшуку в її оселі. Суд врахував, що обвинувачена щиро розкаялася у вчиненому і є матір'ю двох малолітніх дітей, тому призначив їй покарання більш м'яке, ніж передбачено законом – у виді чотирьох років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Лучанка, яка збувала психотропи, отримала чотири роки тюрми


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Теги: Психотропи, лучанка, суд
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