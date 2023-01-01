Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон

Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон
У жахливій автокатастрофі загинув воїн-волонтер, 58-річний житель села Карасин Прилісненської громади Іван Сидорук. Він віз воїнам 100-ї окремої бригади територіальної оборони, у складі якої воюють багато мешканців Карасина і навколишніх сіл, легкове авто, придбане за кошти підприємця Віктора Семенюка, продукти, потрібні на фронті речі.

Про це пише газета Полісся.

Трагедія сталася на трасі Ковель-Київ поблизу села Городець Сарненського району (Рівненщина). У вантажний автомобіль, яким їхав на Донбас до захисників України Іван у супроводі своєї дружини Світлани, на великій швидкості, лоб у лоб врізався легковик марки "Мазда". Удар був страшенної сили, про що свідчать фото, зроблені після пригоди, внаслідок чого Іван Сидорук і водій легковика загинули миттєво. Пасажирка вантажівки, дружина Івана — Світлана Макарівна — із численними вкрай важкими травмами, на щастя, ще подавала ознаки життя.

Медики евакуювали її у лікарню міста Сарни. Завдяки їхнім професійним діям постраждалу вдалося повернути з межі смерті до життя, але Світлана Макарівна перебуває ще у вкрай важкому стані.

Івана Сидорука поховали минулої неділі на кладовищі в Карасині. Провести в останню дорогу захисника України прийшли односельчани, жителі навколишніх сіл Карпилівка, Стобихівка, Радошинка. Покійний заслужив такої великої шани і уваги. На його долю випало захищати рідну землю на Донбасі у зоні АТО.

А коли агресорка росія у лютому 2022-го посунула на Україну широкомасштабною війною, Іван одним із перших знову став на її захист. Пройшов пекло російського полону. Нелюди-терористи жорстоко знущалися з українського воїна — цькували собаками, які шматками виривали тіло беззахисного воїна, ламали ребра, руки, ноги, били так, що сині, налиті кров’ю, гематоми місяцями не сходили з тіла.

Зраненого воїна Україна тоді зуміла визволити з російського полону шляхом обміну. З поверненням додому військово-лікарська комісія визнала Івана Сидорука непридатним до участі в бойових діях.
Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон

Відданий патріот України після всіх випробувань знайшов собі посильну справу — разом з дружиною Світланою почав волонтерити. Цього разу разом з вірною подругою життя вирушив на Схід до воїнів земляків, куди потрібно було доставити джип, передачі від рідних бійців з дому. Але, на жаль, не судилося… Цей рейс для нього став трагічним і останнім.

Відспівали захисника України і здійснили чин похорону священники Православної Церкви України з Ковеля.

Петро ТРОФИМЧУК.

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Теги: Волинь, волонтер, ДТП, смерть
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