Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон

Іван Сидорук. Він віз воїнам 100-ї окремої бригади територіальної оборони, у складі якої воюють багато мешканців Карасина і навколишніх сіл, легкове авто, придбане за кошти підприємця Віктора Семенюка, продукти, потрібні на фронті речі.



Про це пише газета



Трагедія сталася на трасі Ковель-Київ поблизу села Городець Сарненського району (Рівненщина). У вантажний автомобіль, яким їхав на Донбас до захисників України Іван у супроводі своєї дружини Світлани, на великій швидкості, лоб у лоб врізався легковик марки "Мазда". Удар був страшенної сили, про що свідчать фото, зроблені після пригоди, внаслідок чого Іван Сидорук і водій легковика загинули миттєво. Пасажирка вантажівки, дружина Івана — Світлана Макарівна — із численними вкрай важкими травмами, на щастя, ще подавала ознаки життя.



Медики евакуювали її у лікарню міста Сарни. Завдяки їхнім професійним діям постраждалу вдалося повернути з межі смерті до життя, але Світлана Макарівна перебуває ще у вкрай важкому стані.



Івана Сидорука поховали минулої неділі на кладовищі в Карасині. Провести в останню дорогу захисника України прийшли односельчани, жителі навколишніх сіл Карпилівка, Стобихівка, Радошинка. Покійний заслужив такої великої шани і уваги. На його долю випало захищати рідну землю на Донбасі у зоні АТО.



А коли агресорка росія у лютому 2022-го посунула на Україну широкомасштабною війною, Іван одним із перших знову став на її захист. Пройшов пекло російського полону. Нелюди-терористи жорстоко знущалися з українського воїна — цькували собаками, які шматками виривали тіло беззахисного воїна, ламали ребра, руки, ноги, били так, що сині, налиті кров’ю, гематоми місяцями не сходили з тіла.



Зраненого воїна Україна тоді зуміла визволити з російського полону шляхом обміну. З поверненням додому військово-лікарська комісія визнала Івана Сидорука непридатним до участі в бойових діях.



Відданий патріот України після всіх випробувань знайшов собі посильну справу — разом з дружиною Світланою почав волонтерити. Цього разу разом з вірною подругою життя вирушив на Схід до воїнів земляків, куди потрібно було доставити джип, передачі від рідних бійців з дому. Але, на жаль, не судилося… Цей рейс для нього став трагічним і останнім.



Відспівали захисника України і здійснили чин похорону священники Православної Церкви України з Ковеля.



Петро ТРОФИМЧУК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жахливій автокатастрофі загинув воїн-волонтер , 58-річний житель села Карасин Прилісненської громади. Він віз воїнам 100-ї окремої бригади територіальної оборони, у складі якої воюють багато мешканців Карасина і навколишніх сіл, легкове авто, придбане за кошти підприємця, продукти, потрібні на фронті речі.Про це пише газета Полісся Трагедія сталася на трасі Ковель-Київ поблизу села Городець Сарненського району (Рівненщина). У вантажний автомобіль, яким їхав на Донбас до захисників України Іван у супроводі своєї дружини Світлани, на великій швидкості, лоб у лоб врізався легковик марки "Мазда". Удар був страшенної сили, про що свідчать фото, зроблені після пригоди, внаслідок чого Іван Сидорук і водій легковика загинули миттєво. Пасажирка вантажівки, дружина Івана —— із численними вкрай важкими травмами, на щастя, ще подавала ознаки життя.Медики евакуювали її у лікарню міста Сарни. Завдяки їхнім професійним діям постраждалу вдалося повернути з межі смерті до життя, але Світлана Макарівна перебуває ще у вкрай важкому стані.Івана Сидорука поховали минулої неділі на кладовищі в Карасині. Провести в останню дорогу захисника України прийшли односельчани, жителі навколишніх сіл Карпилівка, Стобихівка, Радошинка. Покійний заслужив такої великої шани і уваги. На його долю випало захищати рідну землю на Донбасі у зоні АТО.А коли агресорка росія у лютому 2022-го посунула на Україну широкомасштабною війною, Іван одним із перших знову став на її захист. Пройшов пекло російського полону. Нелюди-терористи жорстоко знущалися з українського воїна — цькували собаками, які шматками виривали тіло беззахисного воїна, ламали ребра, руки, ноги, били так, що сині, налиті кров’ю, гематоми місяцями не сходили з тіла.Зраненого воїна Україна тоді зуміла визволити з російського полону шляхом обміну. З поверненням додому військово-лікарська комісія визнала Івана Сидорука непридатним до участі в бойових діях.Відданий патріот України після всіх випробувань знайшов собі посильну справу — разом з дружиною Світланою почав волонтерити. Цього разу разом з вірною подругою життя вирушив на Схід до воїнів земляків, куди потрібно було доставити джип, передачі від рідних бійців з дому. Але, на жаль, не судилося… Цей рейс для нього став трагічним і останнім.Відспівали захисника України і здійснили чин похорону священники Православної Церкви України з Ковеля.

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