Убивство в реабілітаційному центрі Луцька: волинянин втрапив за ґрати на 10 років





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Кобче Луцького району винуватим в умисному вбивстві 73-річного чоловіка.



За даними слідства, удень 28 вересня 2022 року судимий за дезертирство молодик



Відтоді він перебуває під вартою і наступних 10 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.



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