Убивство в реабілітаційному центрі Луцька: волинянин втрапив за ґрати на 10 років

Убивство в реабілітаційному центрі Луцька: волинянин втрапив за ґрати на 10 років
Волинянин отримав 10 років позбавлення волі за вбивство 73-річного чоловіка у реабілітаційному центрі у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Кобче Луцького району винуватим в умисному вбивстві 73-річного чоловіка.

За даними слідства, удень 28 вересня 2022 року судимий за дезертирство молодик у реабілітаційному центрі у Луцьку задушив іншого пацієнта.

Відтоді він перебуває під вартою і наступних 10 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, реабілітаційний центр, вбивство, прокуратура
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