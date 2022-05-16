Убивство в реабілітаційному центрі Луцька: волинянин втрапив за ґрати на 10 років
Сьогодні, 15:15
Волинянин отримав 10 років позбавлення волі за вбивство 73-річного чоловіка у реабілітаційному центрі у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Кобче Луцького району винуватим в умисному вбивстві 73-річного чоловіка.
За даними слідства, удень 28 вересня 2022 року судимий за дезертирство молодик у реабілітаційному центрі у Луцьку задушив іншого пацієнта.
Відтоді він перебуває під вартою і наступних 10 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Кобче Луцького району винуватим в умисному вбивстві 73-річного чоловіка.
За даними слідства, удень 28 вересня 2022 року судимий за дезертирство молодик у реабілітаційному центрі у Луцьку задушив іншого пацієнта.
Відтоді він перебуває під вартою і наступних 10 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
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