У міськраді на Волині – двоє нових депутатів та секретар

У міськраді на Волині – двоє нових депутатів та секретар
У Нововолинську представили двох нових депутатів та секретаря міськради.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус у телеграмі.

"Вітаю нових депутатів міської ради: Юлію Буденчук і Віктора Марчака. Вітаю з обранням на посаду секретаря Нововолинської міської ради депутатку Надію Жук", - йдеться в дописі.

У міськраді на Волині – двоє нових депутатів та секретар


У міськраді на Волині – двоє нових депутатів та секретар

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Теги: депутати, секретар, представлення, Нововолинськ
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