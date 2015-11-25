У міськраді на Волині – двоє нових депутатів та секретар





Про це повідомив міський голова Борис Карпус у телеграмі.



"Вітаю нових депутатів міської ради: Юлію Буденчук і Віктора Марчака. Вітаю з обранням на посаду секретаря Нововолинської міської ради депутатку Надію Жук", - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську представили двох нових депутатів та секретаря міськради.Про це повідомив міський голова Борис Карпус у телеграмі."Вітаю нових депутатів міської ради:. Вітаю з обранням на посаду секретаря Нововолинської міської ради депутатку", - йдеться в дописі.

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