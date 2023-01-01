На Волині директор ліцею привласнив 1800 літрів пального

На Волині директору, який привласнив 1800 літрів пального, повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури директору одного з навчальних закладів Вишнівської сільської ради Ковельського району повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі вчиненому повторно в умовах воєнного стану.За даними слідства, керівник привласнював пальне, закуплене для потреб закладу освіти, на власний розсуд розпоряджаючись талонами на його придбання.Таким чином із січня 2019 по квітень 2023 року він привласнив 1800 літрів дизпалива та бензину, чим завдав сільській раді шкоди на майже 48 тисяч гривень.відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.