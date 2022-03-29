На Волині охрестили доньку загиблого захисника

На Волині охрестили доньку загиблого захисника
У неділя, 4 червня, охрестили донечку загиблого захисника із села Любче Копачівської громади Юрія Рудчука. Дівчинку назвали Аліною.

Про це Район.Рожище розповіла мама дівчинки Лідія Рудчук.

«Тепер у донечки з'явився ангел-охоронець і хрещені батьки. А з неба оберігає ще один Янгол, без якого мені дуже важко. Але я тримаюся, адже тепер маю аж дві його копії», – розповіла Аліна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ДТП загинув військовий з Волині Юрій Рудчук.

Дружина Героя з Луцького району, який загинув два місяці тому, народила другу донечку.

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Теги: охрестили дитину, Герой, загибель
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