На Волині охрестили доньку загиблого захисника
Сьогодні, 22:20
У неділя, 4 червня, охрестили донечку загиблого захисника із села Любче Копачівської громади Юрія Рудчука. Дівчинку назвали Аліною.
Про це Район.Рожище розповіла мама дівчинки Лідія Рудчук.
«Тепер у донечки з'явився ангел-охоронець і хрещені батьки. А з неба оберігає ще один Янгол, без якого мені дуже важко. Але я тримаюся, адже тепер маю аж дві його копії», – розповіла Аліна.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ДТП загинув військовий з Волині Юрій Рудчук.
Дружина Героя з Луцького району, який загинув два місяці тому, народила другу донечку.
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Про це Район.Рожище розповіла мама дівчинки Лідія Рудчук.
«Тепер у донечки з'явився ангел-охоронець і хрещені батьки. А з неба оберігає ще один Янгол, без якого мені дуже важко. Але я тримаюся, адже тепер маю аж дві його копії», – розповіла Аліна.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ДТП загинув військовий з Волині Юрій Рудчук.
Дружина Героя з Луцького району, який загинув два місяці тому, народила другу донечку.
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