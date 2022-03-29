На Волині охрестили доньку загиблого захисника

Юрія Рудчука. Дівчинку назвали Аліною.



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«Тепер у донечки з'явився ангел-охоронець і хрещені батьки. А з неба оберігає ще один Янгол, без якого мені дуже важко. Але я тримаюся, адже тепер маю аж дві його копії», – розповіла Аліна.



Нагадаємо, на Дніпропетровщині в



Дружина Героя з Луцького району, який загинув два місяці тому,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділя, 4 червня, охрестили донечку загиблого захисника із села Любче Копачівської громади. Дівчинку назвалиПро це Район.Рожище розповіла мама дівчинки Лідія Рудчук.«Тепер у донечки з'явився ангел-охоронець і хрещені батьки. А з неба оберігає ще один Янгол, без якого мені дуже важко. Але я тримаюся, адже тепер маю аж дві його копії», – розповіла Аліна.Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ДТП загинув військовий з Волині Юрій Рудчук.Дружина Героя з Луцького району, який загинув два місяці тому, народила другу донечку.

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