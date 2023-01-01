Добрі новини від ВолиньPost за 6 червня

Цей день не можна назвати добрим. Трагедія на Каховській ГЕС залишила черговий шрам на серцях українців та українок.Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:Литва анонсувала новий пакет військової допомоги нашій країні. До нього входять мільйони боєприпасів та антидрони.Відомо також, що через два тижні, після зустрічі у форматі Ramstein, влада його країни оголосить більше інформації про підтримку України.Сімнадцятирічнийз Любешова має неабиякий стаж у повсякденних тренуваннях, які вимагають бути зразковим учнем, успішним у навчанні і надзвичайно талановитим спортсменом. Нещодавно волинянин отримав ще один титул – чемпіон України з кікбоксингу WAKO.Учениця 9-А класу Камінь-Каширського ліцею №2 Лілія Борис стала переможницею програми FLEX та відправиться навчатися до американської школи. Цікавим є те, що тільки 30 учасників із 6000 тисяч отримали таку можливість.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 6 червня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:- особового складу / personnel ‒ близько 211150 (+800) осіб,- танків ‒ 3860 (+12) од,- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,- артилерійських систем – 3603 (+36) од,- РСЗВ – 590 (+6) од,- засобів ППО ‒ 351 (+2) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 299 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),- крилатих ракет ‒ 1171 (+35),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,- спеціальної техніки ‒ 489 (+5).…Чесна, порядна, відповідальна. А ще щира, добра і співчутлива. Так відгукуються про запорізьку волонтерку Любов Леонову ті, хто хоч раз мав з нею справу.«Приблизно раз на два тижні вона з чоловіком приїжджає в нашу бригаду, – каже Ігор Тарасович, заступник командира 44-ї ОАБ імені Данила Гетьмана. – Ці волонтери намагаються забезпечувати бійців всім необхідним – одягом, ліками, продуктами. Дуже позитивна людина, щиро переймається нашими проблемами. Це подружжя нам суттєво допомагає. Такі, як вони, наближають нашу перемогу».