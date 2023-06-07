Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА

Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА
Інтенсивність підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС зменшується, але вода продовжуватиме прибувати. Очікується, що протягом наступних 20 годин її рівень збільшиться ще на метр. Уночі почало затоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась.

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у зверненні, пише LB.ua.

Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на правому березі. Уночі по допомогу звернулися 13 осіб, зокрема пʼятеро жителів лівого берега.

За словами Прокудіна, станом на 6 ранку евакуювали 1457 людей, і "поліція, ДСНС, військові – всі на місці".

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Але підрив не завадить ЗСУ, наголошував командувач Обʼєднаних Сил Наєв.

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів.

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Теги: Каховська ГЕС, Херсонщина
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