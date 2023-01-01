Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»

Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
До Луцька 7 червня прибуває Гуманітарна місія НА "ЩИТІ", яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Попередньо зустріч полеглих захисників запланована орієнтовно об 11:30.

"Зустрічаємо екіпаж "На щиті" при в'їзді до Луцька. Збір о 11:00 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»" - наголошує волонтерка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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