У Луцькому районі попрощалися із Героєм Миколою Ковальчуком

Миколу Ковальчука.



Про це повідомили на сторінці громади.



Миколу везли рідними вулицями, які були вистелені квітами, люди, стоячи на колінах, віддавали останню шану своєму земляку.



За військовою традицією на честь Героя пролунали гімн України і військовий салют.



"Щиросердечні співчуття рідним!Вічна та світла пам'ять Миколі Розділяємо біль від втрати близької людини, схиляємо голови в скорботі", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, Микола Віталійович Ковальчук, житель смт Колки, 1983 року народження, старший водій 1-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 червня Колківська громада провела в останню земну дорогу свого ГерояПро це повідомили на сторінці громади.Миколу везли рідними вулицями, які були вистелені квітами, люди, стоячи на колінах, віддавали останню шану своєму земляку.За військовою традицією на честь Героя пролунали гімн України і військовий салют."Щиросердечні співчуття рідним!Вічна та світла пам'ять Миколі Розділяємо біль від втрати близької людини, схиляємо голови в скорботі", - йдеться в дописі.Нагадаємо, Микола Віталійович Ковальчук, житель смт Колки, 1983 року народження, старший водій 1-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти, загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позиції в районі н.п. Степове , Васильківського району, Запорізької області.

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