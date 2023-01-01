На Волині привітали з днем народження батька загиблого 19-річного Героя
Сьогодні, 12:15
8 червня відзначив 44-річчя батько загиблого Героя Артура Фацинця. З цієї нагоди Миколу Володимировича вітали на квітучій вулиці Хмелецького, названій на честь ще одного володимирського Героя, поблизу будинку, де проживають разом з батьками Артурові сестрички і братик.
Про це повідомили на сайті міста.
Вручаючи квіти і подарунок представник місцевої влади побажав імениннику міцного здоров’я, терпіння, миру, головне – перемоги, щоб жертви не були даремними.
Син Миколи Фацинця, Артур Фацинець, проходив військову службу за контрактом у 14-ій ОМБр. У ході відбиття російської агресії загинув 19-річним одразу ж після повномасштабного вторгнення – 26 лютого 2022 року на Житомирщині.
Згідно з Указом Президента від 16 березня 2022 року № 140/2022, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі молодий захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Похований Герой на Федорівському кладовищі.
Нагадаємо, загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком.
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Про це повідомили на сайті міста.
Вручаючи квіти і подарунок представник місцевої влади побажав імениннику міцного здоров’я, терпіння, миру, головне – перемоги, щоб жертви не були даремними.
Син Миколи Фацинця, Артур Фацинець, проходив військову службу за контрактом у 14-ій ОМБр. У ході відбиття російської агресії загинув 19-річним одразу ж після повномасштабного вторгнення – 26 лютого 2022 року на Житомирщині.
Згідно з Указом Президента від 16 березня 2022 року № 140/2022, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі молодий захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Похований Герой на Федорівському кладовищі.
Нагадаємо, загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком.
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