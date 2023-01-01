На Волині привітали з днем народження батька загиблого 19-річного Героя

Артура Фацинця. З цієї нагоди Миколу Володимировича вітали на квітучій вулиці Хмелецького, названій на честь ще одного володимирського Героя, поблизу будинку, де проживають разом з батьками Артурові сестрички і братик.



Про це повідомили на сайті міста.



Вручаючи квіти і подарунок представник місцевої влади побажав імениннику міцного здоров’я, терпіння, миру, головне – перемоги, щоб жертви не були даремними.



Син Миколи Фацинця, Артур Фацинець, проходив військову службу за контрактом у 14-ій ОМБр. У ході відбиття російської агресії загинув 19-річним одразу ж після повномасштабного вторгнення – 26 лютого 2022 року на Житомирщині.



Згідно з Указом Президента від 16 березня 2022 року № 140/2022, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі молодий захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Похований Герой на Федорівському кладовищі.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 червня відзначив 44-річчя батько загиблого ГерояЗ цієї нагодивітали на квітучій вулиці Хмелецького, названій на честь ще одного володимирського Героя, поблизу будинку, де проживають разом з батьками Артурові сестрички і братик.Про це повідомили на сайті міста.Вручаючи квіти і подарунок представник місцевої влади побажав імениннику міцного здоров’я, терпіння, миру, головне – перемоги, щоб жертви не були даремними.Син Миколи Фацинця, Артур Фацинець, проходив військову службу за контрактом у 14-ій ОМБр. У ході відбиття російської агресії загинув 19-річним одразу ж після повномасштабного вторгнення – 26 лютого 2022 року на Житомирщині.Згідно з Указом Президента від 16 березня 2022 року № 140/2022, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі молодий захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Похований Герой на Федорівському кладовищі.Нагадаємо, загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію