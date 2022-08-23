Воїни волинської бригади отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди з нагоди Дня Державного Прапора.Про це повідомляють на сторінці підрозділу."У День Державного Прапора України ми урочисто підняли на фронтових рубежах над строєм синьо-жовте знамено! Наш Прапор для Князівських воїнів – святий! Не тільки тому, що це символ нашої сили й державності… А тому, що з Ним йшли в бій на Київщині й Житомирщині, з Ним воювали під шаленими вогняними вітрами степової Миколаївщини і під палючим сонцем фронтового Донбасу, з Ним вистоюємо в жорстоких боях Харківщини", - йдеться у дописі.Так, з нагоди Дня Державного Прапора Князівських воїнів нагородили високими державними, відомчими нагородами, Відзнаками командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадними коїнами, цінними подарунками."На всіх фронтах України ми нищили і будемо нищити ворога! Допоки на всій українській землі не яскравітиме святий символ української державності, знамено нашої Перемоги! З Днем Державного Прапора, Україно!" - пишуть князівські воїни.