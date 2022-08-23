Воїни волинської бригади отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Сьогодні, 22:13
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди з нагоди Дня Державного Прапора.
Про це повідомляють на сторінці підрозділу.
"У День Державного Прапора України ми урочисто підняли на фронтових рубежах над строєм синьо-жовте знамено! Наш Прапор для Князівських воїнів – святий! Не тільки тому, що це символ нашої сили й державності… А тому, що з Ним йшли в бій на Київщині й Житомирщині, з Ним воювали під шаленими вогняними вітрами степової Миколаївщини і під палючим сонцем фронтового Донбасу, з Ним вистоюємо в жорстоких боях Харківщини", - йдеться у дописі.
Так, з нагоди Дня Державного Прапора Князівських воїнів нагородили високими державними, відомчими нагородами, Відзнаками командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадними коїнами, цінними подарунками.
"На всіх фронтах України ми нищили і будемо нищити ворога! Допоки на всій українській землі не яскравітиме святий символ української державності, знамено нашої Перемоги! З Днем Державного Прапора, Україно!" - пишуть князівські воїни.
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Про це повідомляють на сторінці підрозділу.
"У День Державного Прапора України ми урочисто підняли на фронтових рубежах над строєм синьо-жовте знамено! Наш Прапор для Князівських воїнів – святий! Не тільки тому, що це символ нашої сили й державності… А тому, що з Ним йшли в бій на Київщині й Житомирщині, з Ним воювали під шаленими вогняними вітрами степової Миколаївщини і під палючим сонцем фронтового Донбасу, з Ним вистоюємо в жорстоких боях Харківщини", - йдеться у дописі.
Так, з нагоди Дня Державного Прапора Князівських воїнів нагородили високими державними, відомчими нагородами, Відзнаками командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадними коїнами, цінними подарунками.
"На всіх фронтах України ми нищили і будемо нищити ворога! Допоки на всій українській землі не яскравітиме святий символ української державності, знамено нашої Перемоги! З Днем Державного Прапора, Україно!" - пишуть князівські воїни.
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