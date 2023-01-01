У Луцьку завершують в'язання найбільшого в Україні «теплого» прапора. ВІДЕО





Про це Ганна Карамишева – Борисенко.



"До нашої організації входять передусім внутрішньопереміщені українці, і теплий прапор, кожен шматочок, це чиясь доля, це чиїсь думки, які вкладані у це витвір", – говорить жінка.



Наймолодшій учасниці акції – 10 років. Найстаршій – майже дев’яносто. В’язані клаптики приносили в офіс громадської організації й надсилати поштою.



"Ми отримували цілі листи від людей, які настільки перейнялись нашою акцією. Були незрячі люди, яких навчили дотиком в'язати ці петлі клаптики", – розповідає Ганна Карамишева – Борисенко.



Переселенка з Луганщини Ольга Соловйова каже: в’язала частини теплого прапора під час зустрічі групи самопідтримки.



Психологиня жіночого клубу для переселенців Юлія Крючкова каже: в’язання теплого прапора, окрім патріотичної складової, має терапевтичний вплив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завершується акція "Нитка єднання", у рамках якої майстрині з різних куточків України в’язали шматочки жовто-блакитного прапора.Про це Суспільному розповіла авторка ідеї, керівниця громадської організації "Старт у Нове життя""До нашої організації входять передусім внутрішньопереміщені українці, і теплий прапор, кожен шматочок, це чиясь доля, це чиїсь думки, які вкладані у це витвір", – говорить жінка.Наймолодшій учасниці акції – 10 років. Найстаршій – майже дев’яносто. В’язані клаптики приносили в офіс громадської організації й надсилати поштою."Ми отримували цілі листи від людей, які настільки перейнялись нашою акцією. Були незрячі люди, яких навчили дотиком в'язати ці петлі клаптики", – розповідає Ганна Карамишева – Борисенко.Переселенка з Луганщини Ольга Соловйова каже: в’язала частини теплого прапора під час зустрічі групи самопідтримки.Психологиня жіночого клубу для переселенців Юлія Крючкова каже: в’язання теплого прапора, окрім патріотичної складової, має терапевтичний вплив.

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