У Луцьку завершують в'язання найбільшого в Україні «теплого» прапора. ВІДЕО

У Луцьку завершують в'язання найбільшого в Україні «теплого» прапора. ВІДЕО
У Луцьку завершується акція "Нитка єднання", у рамках якої майстрині з різних куточків України в’язали шматочки жовто-блакитного прапора.

Про це Суспільному розповіла авторка ідеї, керівниця громадської організації "Старт у Нове життя" Ганна Карамишева – Борисенко.

"До нашої організації входять передусім внутрішньопереміщені українці, і теплий прапор, кожен шматочок, це чиясь доля, це чиїсь думки, які вкладані у це витвір", – говорить жінка.

Наймолодшій учасниці акції – 10 років. Найстаршій – майже дев’яносто. В’язані клаптики приносили в офіс громадської організації й надсилати поштою.
У Луцьку завершують в'язання найбільшого в Україні «теплого» прапора. ВІДЕО

"Ми отримували цілі листи від людей, які настільки перейнялись нашою акцією. Були незрячі люди, яких навчили дотиком в'язати ці петлі клаптики", – розповідає Ганна Карамишева – Борисенко.

Переселенка з Луганщини Ольга Соловйова каже: в’язала частини теплого прапора під час зустрічі групи самопідтримки.

Психологиня жіночого клубу для переселенців Юлія Крючкова каже: в’язання теплого прапора, окрім патріотичної складової, має терапевтичний вплив.


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Теги: Волинь, Луцьк, війна, прапор
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