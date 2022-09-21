Воїни 47 ОМБр звільнили Роботине і встановили там прапор України

Воїни 47 ОМБр звільнили Роботине і встановили там прапор України
Воїни 47 окремої механізованої бригади «Маґура» встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.

Про це повідомляють на сторінці підрозділу.

На синьо-жовтому стязі, який замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі, є підпис Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Символічно, що прапор встановили саме в День Державного прапора України.

"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", - йдеться у дописі на сторінці 47 ОМБр.

Факт деокупації села підтвердив і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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Теги: Роботине, Україна, деокупація
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