Воїни 47 ОМБр звільнили Роботине і встановили там прапор України
Сьогодні, 21:41
Воїни 47 окремої механізованої бригади «Маґура» встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.
Про це повідомляють на сторінці підрозділу.
На синьо-жовтому стязі, який замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі, є підпис Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Символічно, що прапор встановили саме в День Державного прапора України.
"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", - йдеться у дописі на сторінці 47 ОМБр.
Факт деокупації села підтвердив і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
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Про це повідомляють на сторінці підрозділу.
На синьо-жовтому стязі, який замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі, є підпис Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Символічно, що прапор встановили саме в День Державного прапора України.
"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", - йдеться у дописі на сторінці 47 ОМБр.
Факт деокупації села підтвердив і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
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