«Українська Бронетехніка» налагодила виробництво мін з двома країнами НАТО





Про це оборонна компанія



За інформацією, Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.



Зазначається, що 120 мм міномет на сьогодні є одним із найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії.



120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу.







Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги постачання цих боєприпасів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українське конструкторсько-виробниче підприємство «Українська Бронетехніка» налагодило спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.Про це оборонна компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.За інформацією, Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.Зазначається, що 120 мм міномет на сьогодні є одним із найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії.120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу.Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги постачання цих боєприпасів.

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