«Українська Бронетехніка» налагодила виробництво мін з двома країнами НАТО

«Українська Бронетехніка» налагодила виробництво мін з двома країнами НАТО
Українське конструкторсько-виробниче підприємство «Українська Бронетехніка» налагодило спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.

Про це оборонна компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

За інформацією, Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.

Зазначається, що 120 мм міномет на сьогодні є одним із найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії.

120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу.

«Українська Бронетехніка» налагодила виробництво мін з двома країнами НАТО


Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги постачання цих боєприпасів.


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