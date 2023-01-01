Російська армія втратила за добу 480 солдатів





Про це повідомляє Генштаб.



За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 23.08.23 загальні бойові втрати РФ орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб,

‒ танків ‒ 4 373 (+11) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,

‒ артилерійських систем – 5 318 (+23) од,

‒ РСЗВ – 722 (+1) од,

‒ засобів ППО ‒ 491 (+0) од,

‒ літаків – 315 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),

‒ крилатих ракет ‒ 1 406 (+0),

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,

‒ спеціальної техніки ‒ 800 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія втратила у війні проти України ще майже пів тисячі військовослужбовців, 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи і 1 РСЗВ.Про це повідомляє Генштаб.‒ особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб,‒ танків ‒ 4 373 (+11) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,‒ артилерійських систем – 5 318 (+23) од,‒ РСЗВ – 722 (+1) од,‒ засобів ППО ‒ 491 (+0) од,‒ літаків – 315 (+0) од,‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),‒ крилатих ракет ‒ 1 406 (+0),‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,‒ спеціальної техніки ‒ 800 (+3).

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