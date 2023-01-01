Курс валют у Луцьку 23 серпня

Курс валют у Луцьку 23 серпня
23 серпня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.60, а продають за 42.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9.40.

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Теги: курс валют, гроші
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