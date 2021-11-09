У Польщі бус з українцями врізався у вантажівку: постраждали діти

У Польщі бус з українцями врізався у вантажівку: постраждали діти
Аварія, в якій постраждали діти з України, сталася в ніч з 21 на 22 серпня в місцевості Граче (Опольське воєводство).

Як повідомляє Yavp.pl, близько 3:30 мікроавтобус Mercedes, який їхав у напрямку Вроцлава, врізався в вантажівку, що рухалася попереду, а після цього його відкинуло на захисний бар'єр.

У мікроавтобусі разом з водієм перебувало 9 осіб, серед яких четверо дітей віком від 3-х до 11 років. Усіх дітей забрали до лікарні, однак найбільше постраждали 3-річна та 7-річна дівчинки з України. За попередніми даними, в однієї з них зламана нога. Усі інші діти та дорослі пасажири буса не отримали серйозних ушкоджень.



Причини та обставини, які призвели до ДТП, зараз вивчає поліція. На цей момент відомо, що мікроавтобусом подорожували виключно громадяни України, в тому числі й водій.

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Теги: Польща, ДТП, аварія, українці
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