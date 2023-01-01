У війні з росією загинув воїн з Волині Віктор Теслюк

Віктор Михайлович Теслюк, який мешкав у селі Арсеновичі.



Про це повідомили на сторінці Велицького центру культури і дозвілля.



«Він самовіддано захищав Україну, безстрашно боровся із російським окупантом та до останнього був вірним військовій присязі», – йдеться у дописі.



Про місце та час прощання з Героєм повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

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