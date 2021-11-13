У центрі Луцька водійка Volkswagen збила велосипедиста





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Зазначають, що потерпілий рухався по велосипедній доріжці, його з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 серпня на проспекті Волі у Луцьку під колеса автомобіля Volkswagen потрапив 20-річний велосипедист, місцевий житель. За кермом автівки перебувала 55-річна лучанка.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Зазначають, що потерпілий рухався по велосипедній доріжці, його з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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