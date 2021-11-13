У центрі Луцька водійка Volkswagen збила велосипедиста

У центрі Луцька водійка Volkswagen збила велосипедиста
22 серпня на проспекті Волі у Луцьку під колеса автомобіля Volkswagen потрапив 20-річний велосипедист, місцевий житель. За кермом автівки перебувала 55-річна лучанка.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Зазначають, що потерпілий рухався по велосипедній доріжці, його з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.


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Теги: Луцьк, ДТП, Волі
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