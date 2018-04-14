Підозрюють у крадіжці: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО

Підозрюють у крадіжці: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО
У Луцьку розшукують жінку, яка, ймовірно, причетна до вчинення крадіжки.

Про це інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.

Її підозрюють у крадіжці речей з магазину в обласному центрі. Подія, зазначають поліцейські, відбулася 22 липня на проспекті Волі.

За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Підозрюють у крадіжці: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю жінку, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.

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Теги: крадіжка, злочин, розшук, Луцьк
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