Підозрюють у крадіжці: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:45
У Луцьку розшукують жінку, яка, ймовірно, причетна до вчинення крадіжки.
Про це інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.
Її підозрюють у крадіжці речей з магазину в обласному центрі. Подія, зазначають поліцейські, відбулася 22 липня на проспекті Волі.
За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю жінку, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
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Про це інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.
Її підозрюють у крадіжці речей з магазину в обласному центрі. Подія, зазначають поліцейські, відбулася 22 липня на проспекті Волі.
За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю жінку, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
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