Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає полеглих Героїв додому

Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає полеглих Героїв додому
Сьогодні, 23 серпня, орієнтовно об 11:30 до Луцька прибуває екіпаж Гуманітарної місії "На щиті", який везе тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

"Зустрічаємо полеглих захисників об 11:30 у с.Піддубці на АЗС «King Oil»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються "На щиті", - наголосила волонтерка.

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Теги: На щиті, Волинь
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