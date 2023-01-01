Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає полеглих Героїв додому

Сьогодні, 23 серпня, орієнтовно об 11:30 до Луцька прибуває екіпаж Гуманітарної місії "На щиті", який везе тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це повідомила волонтерка"Зустрічаємо полеглих захисників об 11:30 у с.Піддубці на АЗС «King Oil»", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються "На щиті", - наголосила волонтерка.