Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає полеглих Героїв додому
Сьогодні, 10:30
Сьогодні, 23 серпня, орієнтовно об 11:30 до Луцька прибуває екіпаж Гуманітарної місії "На щиті", який везе тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустрічаємо полеглих захисників об 11:30 у с.Піддубці на АЗС «King Oil»", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються "На щиті", - наголосила волонтерка.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустрічаємо полеглих захисників об 11:30 у с.Піддубці на АЗС «King Oil»", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються "На щиті", - наголосила волонтерка.
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