У Луцькому районі – ДТП: постраждала 12-річна дівчина





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що 34-річний житель селища Мар’янівка, керуючи автомобілем ВАЗ 2112, збив велосипедистку.



Попередньо, дівчина раптово виїхала велосипедом на пішохідний перехід.



Внаслідок автопригоди школярка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувавлась.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 22 серпня, у Горохові, на вулиці Луцькій, трапилася дорожньо-транспортна пригода: водій ВАЗ збив 12-річну.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Інформують, що 34-річний житель селища Мар’янівка, керуючи автомобілем ВАЗ 2112, збив велосипедистку.Попередньо, дівчина раптово виїхала велосипедом на пішохідний перехід.Внаслідок автопригоди школярка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувавлась.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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