Рок-гурт з Волині записав пісню до Дня Незалежності. ВІДЕО

Наталії та Сергія Горщарів презентувало чергову музичну композицію.



Називається вона «Вишию тобі я вишиванку», або «Вишиванка». Її рок-гурт «Natalika» присвятив до Дня Незалежності України, - пише газеьа



«Коли ми кажемо: «Україна», то перше, що приходить на згадку – це вишиванка, бо вона – яскравий символ долі українського народу, оберіг. Вона є символом нескореності, сучасною зброєю та нерозривним зв’язком поколінь. І це – традиційний одяг українського народу, де кожен візерунок має свій глибокий зміст та індивідуальність. А коли вишиванку для свого коханого чоловіка, з любов’ю до нього вишиває його дівчина, то це вже не просто вбрання, а оберіг, в який вона вкладе всю свою любов, тепло і ніжність», – так презентувала композицію Наталія Горщар.



Слова – Віолетта Кравченко.



Музика, аранжування, рок-гітара та вокал – Наталія Горщар.



Драм машина – Сергій Горщар.



Відео та монтаж кліпу – Наталія та Сергій Горщар.



До слова, кліп до цієї пісні знімався у лавандовому морі вишиванок (у «Волинській Голландії»).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Творче подружжя волинянтапрезентувало чергову музичну композицію.Називається вона «Вишию тобі я вишиванку», або «Вишиванка». Її рок-гурт «Natalika» присвятив до Дня Незалежності України, - пише газеьа "Нове життя" «Коли ми кажемо: «Україна», то перше, що приходить на згадку – це вишиванка, бо вона – яскравий символ долі українського народу, оберіг. Вона є символом нескореності, сучасною зброєю та нерозривним зв’язком поколінь. І це – традиційний одяг українського народу, де кожен візерунок має свій глибокий зміст та індивідуальність. А коли вишиванку для свого коханого чоловіка, з любов’ю до нього вишиває його дівчина, то це вже не просто вбрання, а оберіг, в який вона вкладе всю свою любов, тепло і ніжність», – так презентувала композицію Наталія Горщар.Слова – Віолетта Кравченко.Музика, аранжування, рок-гітара та вокал – Наталія Горщар.Драм машина – Сергій Горщар.Відео та монтаж кліпу – Наталія та Сергій Горщар.До слова, кліп до цієї пісні знімався у лавандовому морі вишиванок (у «Волинській Голландії»).

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