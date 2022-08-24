Рок-гурт з Волині записав пісню до Дня Незалежності. ВІДЕО

Рок-гурт з Волині записав пісню до Дня Незалежності. ВІДЕО
Творче подружжя волинян Наталії та Сергія Горщарів презентувало чергову музичну композицію.

Називається вона «Вишию тобі я вишиванку», або «Вишиванка». Її рок-гурт «Natalika» присвятив до Дня Незалежності України, - пише газеьа "Нове життя".

«Коли ми кажемо: «Україна», то перше, що приходить на згадку – це вишиванка, бо вона – яскравий символ долі українського народу, оберіг. Вона є символом нескореності, сучасною зброєю та нерозривним зв’язком поколінь. І це – традиційний одяг українського народу, де кожен візерунок має свій глибокий зміст та індивідуальність. А коли вишиванку для свого коханого чоловіка, з любов’ю до нього вишиває його дівчина, то це вже не просто вбрання, а оберіг, в який вона вкладе всю свою любов, тепло і ніжність», – так презентувала композицію Наталія Горщар.

Слова – Віолетта Кравченко.

Музика, аранжування, рок-гітара та вокал – Наталія Горщар.

Драм машина – Сергій Горщар.

Відео та монтаж кліпу – Наталія та Сергій Горщар.

До слова, кліп до цієї пісні знімався у лавандовому морі вишиванок (у «Волинській Голландії»).


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Теги: Волинь, День Незалежності, музика
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